Sidste år oplevede Jakob Fuglsang sin største sejr på en cykel.

Ved monumentet Liège-Bastogne-Liège løftede han hånden i vejret og pegede mod himlen efter at have sat alle konkurrenter til vægs. Overlegent kørte han alene i mål.

Men den danske cykelstjerne får ikke mulighed for at forsvare karrierens største sejr i 2020. Og det nager ham.

»Det skærer i hjertet, at jeg ikke kommer til at køre klassikerløbene, så jeg ikke kan forsvare min sejr i Liège-Bastogne-Liège, hvor jeg ville starte med nummer et på ryggen, fordi jeg vandt sidste år. Det er sådan set det, jeg er mest ærgerlig over, ligesom jeg heller ikke kan forsvare min sejr i Dauphiné,« siger Jakob Fuglsang til B.T.

Jakob Fuglsang vandt Liège-Bastogne-Liège i 2019. Foto: JULIEN WARNAND

Astana-rytteren må opgive drømmen om at genvinde de to løb - i hvert fald i 2020 - fordi hans program ikke tillader det. Dauphiné-løbet er typisk et, rytterne bruger som en forsmag på Tour de France, som Fuglsang ikke skal køre i 2020.

Liège-Bastogne-Liège kan ikke lade sig gøre, fordi løbet ligger samme dag som anden etape af Giro d'Italia, som er det store etapeløb, danskeren satser på i 2020. Her er ambitionen en podieplads.

Har det været svært at vælge mellem løbene?

»Ja, det har,« erkender Jakob Fuglsang.

»Men det er jo meget simpelt. Enten skulle jeg køre det ene eller det andet. Det er ærgerligt med mange løb. Jeg synes godt lige, at de kunne have smidt alle klassikerne i august, så jeg kunne køre dem også, i stedet for at lægge dem sammen med grand tours. Det synes jeg egentlig er lidt mærkeligt.«

»Men det har nok noget at gøre med, hvor man tror, at der er åbent i forhold til corona, og om det overhovedet kan lade sig gøre at køre cykelløb.«

Jakob Fuglsangs program for året ligger nu nogenlunde på plads, selv om ændringer kan forekomme.

Den 35-årige rytter lægger ud med det italienske endagsløb Strade Bianche lørdag 1. august, inden han drager en tur østpå for at køre Polen Rundt fra 5. til 9. august. Dernæst står to italienske endagsløb muligvis på programmet for Fuglsang.: Giro dell'Emilia og Gran Piemonte, der henholdvis finder sted 18. og 20. august.

Jakob Fuglsang nåede at få en kanon start på 2020. Han vandt Vuelta Ciclista a Andalucia etapeløbet i februar ligesom han gjorde i 2019. Foto: Alvaro Cabrera

Det er dog først til september og oktober, at Fuglsang skal køre de største løb.

Fra 3. september og en uge frem skal han køre det italienske etapeløb Tirreno-Adriatico, hvor Fuglsang vandt en etape og endte på en samlet tredjeplads i 2019. Så går det løs med VM sidst i september og Giro d'Italia fra 3. til 25. oktober, inden han afslutter sæsonen ved klassikerløbet Il Lombardia 31. oktober.

Derudover skal Fuglsang og Astana på træningslejr fra 9. til 25. juli, hvor holdet bliver splittet op i to. Den ene halvdel - med Jakob Fuglsang - tager til Livigno i Italien, mens den anden tager til Sierra Nevada i Spanien.

Det er også planen, at danskeren skal på højdetræningslejr inden Giro d'Italia.