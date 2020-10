På bare to dage er virkeligheden blevet en helt anden og noget mere dyster for Jakob Fuglsang og Astana.

Begge den danske kaptajns vigtigste kort i jagten på en samlet sejr i Giro d'Italia er udgået, og uden Aleksandr Vlasov og Miguel Ángel López kan det blive virkelig svært for det kasakhiske mandskab at forsvare en eventuel førertrøje.

Det siger Jakob Fuglsang.

»Lad os nu sige, at jeg kørte mig i den lyserøde trøje mandag. Det sker ikke, for jeg er stadig for langt fra. Men hvis det skete, ville det jo nærmest være en 'skandale' for holdet. For hvordan skulle vi kunne styre det?« spørger danskeren retorisk.

På under en uge er Jonas Gregaard gået fra slet ikke at skulle køre Giro d'Italia til nu at være en essentiel brik for Jakob Fuglsang. Foto: Niels Christian Vilmann

»Det ændrer meget, for vi går formentlig fra at være det stærkeste hold i bjergene til ikke at være så stærke uden de to... Fra nu af skal vi være smarte i forhold til den måde, vi kører på.«

Uheldet på Astana sender til gengæld en anden dansker frem i rampelyset: Jonas Gregaard.

For en uge siden var det slet ikke planen, at den 24-årige dansker skulle køre Giroen, men corona-tilfælde på det kasakhiske landshold har gjort, at Astana måtte lave to udskiftninger til det italienske etapeløb. Og en af dem, der vandt i Lotto, var altså Gregaard, der kører sin første Grand Tour.

Nu bliver hans rolle meget større og om ikke andet mere iøjnefaldende, end den oprindeligt skulle have været, og på få dage er han gået fra slet ikke at skulle deltage til nu at være en af Fuglsangs vigtigste løjtnanter.

Jakob Fuglsang og Astanas start på Giro d'Italia er ikke gået som forventet. Foto: LUCA BETTINI

»Det ser ud til, at Jonas Gregaard og Óscar Rodríguez er vores bedste kort til at hjælpe mig i bjergene nu. Det havde været bedre, hvis jeg havde kørt en masse løb med dem, så vi kendte styrker og svagheder hos de enkelte,« siger Fuglsang, der påpeger, at han ikke kender de to godt nok til at vide, hvad han kan forvente og kræve af dem.

Inden Giro d'Italia startede, talte B.T. med Jonas Gregaard, der beskrev, hvordan han havde tænkt sig at gribe cykelløbet an.

»Planen er, at jeg skal sidde godt med, så længe jeg kan, i det kuperede terræn og supplere med hjælpearbejdet,« fortalte Jonas Gregaard.

»Andre dage skal jeg spare mig, fordi jeg aldrig har kørt så langt et etapeløb. Måske passe på mig selv den første uge uden at gå for dybt.«

Mon ikke planerne har ændret sig en lille smule siden den udmelding?