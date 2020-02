Nej, nej og nej.

Sådan kan man kort beskrive Astana, Jakob Fuglsang og Alexey Lutsenkos svar på beskyldningerne om et angiveligt samarbejde med dopinglægen Michele Ferrari. Nu er det blevet holdbossen Alexandre Vinokourovs tur til at feje anklagerne af vejen.

»Den histoirie passer bare ikke sammen (...) Alt bygger på absurde rygter,« siger han til den franske sportsavis L'Équipe.

Beskyldningerne kommer efter det blev afsløret, at en hemmelig rapport bestilt af Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) kæder Fuglsang, Lutsenko og Astana sammen med Ferrari, som angiveligt skulle være set ved Catalonien Rundt i 2019.

Jakob Fuglsang under 13. etape af Tour de France 2019. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Jakob Fuglsang under 13. etape af Tour de France 2019. Foto: MARCO BERTORELLO

»Hvordan skulle man kunne forestille sig, at Michele Ferrari ikke bliver opdaget ved Catalonien Rundt? Hele feltet ville have genkendt ham med det samme, vi bor alle på de samme hoteller. Og hvorfor skulle han have besøgt løbet, når hverken Jakob (Fuglsang, red.) eller Alexey (Lutsenko, red.) kørte det?«

Den storomtalte rapport, som DR, Politiken og VG er i besiddelse af, har dog ikke kunnet konkludere, at der kan knyttes en forbindelse mellem Fuglsang eller andre Astana-ryttere og Ferrari, som var omdrejningspunktet i Lance Armstrongs omfattende dopingprogram.

»Vi er stadig ikke blevet kontatket af CADF, men vi er selvfølgelig klar til at samarbejde med dem og med UCI for at kende hele sandheden,« fortæller Alexandre Vinokourov endvidere.

Offentliggørelsen af rapporten kaldes problematisk af direktøren i Anti Doping Danmark (ADD), Michael Ask, eftersom der er tale om en undersøgelse på et relativt tidligt stadie.

»Når medier går ud med en rapport, som er på et indledende niveau, er det et problem, uanset om der er noget om snakken. For er der noget om snakken, forhindrer det antidopingmyndighedernes muligheder for at efterforske videre, fordi sagen er ude i det åbne,« siger han til Ritzau.

»Og er der ikke noget om snakken, kaster man set fra et retssikkerhedssynspunkt smuds på Jakob Fuglsang, hvilket ikke er rimeligt.«

Alexandre Vinokourov har erkendt at have samarbejdet med Michele Ferrari i sin karriere som aktiv cykelrytter, men ifølge holdbossen var det kun i forbindelse med træning og ikke med doping.

Ferrari har fået livslang karantæne fra professionel cykelsport. Det vurderes, at et samarbejde med ham vil blive takseret på samme måde som en reel dopingkarantæne - men to års karantæne fra al cykelsport.