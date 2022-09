Lyt til artiklen

På søndag er Jakob Fuglsang og Magnus Cort holdkammerater, når de skal på dansk medaljejagt.

Men en helt særlig ting kan faktisk gøre, at det kan betale sig for dem at ødelægge løbet for hinanden. I hvert fald teoretisk.

For UCIs udskældte pointsystem – der lige nu er et hedt debatemne i cykelkredse – gør, at de to ryttere kan skrabe point sammen i landsholdsregi, de kan tage med hjem til deres respektive firmahold. Du kan se UCI-ranglisten HER.

Og deres arbejdsgivere – EF Education EasyPost for Corts vedkommende og Israel-Premier Tech for Fuglsangs – er lige nu en del af en panikagtig kamp for ikke at rykke ned.

Magnus Cort har kæmpet for at hente point til EF hele sæsonen. Her vinder han en etape ved Tour de France. Foto: YOAN VALAT Vis mere Magnus Cort har kæmpet for at hente point til EF hele sæsonen. Her vinder han en etape ved Tour de France. Foto: YOAN VALAT

»Hvis jeg kom som hjælperytter for en mand, der kører for et hold, vi kæmper imod, havde jeg nok ikke fået lov af mit eget hold,« siger Magnus Cort, da B.T. møder ham i Australien.

»Jeg har mulighed for at lave nogle point her, til EF. Men hvis jeg for eksempel kørte for Jakob Fuglsang, kunne jeg måske give point til en konkurrent.«

Kan der opstå en situation, hvor du ikke kan køre for Fuglsang?

»Nu er jeg jo den hurtige af mig og Fuglsang. Så hvis vi kører i mål sammen er det meget usandsynligt, at jeg ikke er blevet sat, men er for smadret til at spurte og derfor kører for ham.«

Den Internationale Cykelunion (UCI) har indført et pointsystem, hvor holdenes point – baseret på resultater – optælles fra 2020-2022. Kun de 18 bedste hold opnår så World Tour-status til de tre kommende sæsoner, hvilket er lig med deltagelse i de største løb og dermed adgang til de største sponsorater.

Men på søndag gælder det landsholdet og dets interesser, når mændenes linjeløb skal afgøres.

Landstræner Anders Lund har allerede varslet en plan, hvor der satses på flere kaptajner. Dem er Jakob Fuglsang og Magnus Cort begge en del af.

»Jeg har allerede sagt, at jeg ikke må køre for Magnus,« siger Fuglsang lidt i spøg.

Jakob Fuglsang har ikke haft den sæson, han håbede på. Foto: Bo Amstrup Vis mere Jakob Fuglsang har ikke haft den sæson, han håbede på. Foto: Bo Amstrup

»Ærligt tror jeg ikke, at den slags scenarier får betydning indbyrdes på holdene.«

Til gengæld fortæller Jakob Fuglsang, at det bedre kan betale sig for Israel-Premier Tech at rykke ned med EF end med eksempelvis Lotto Soudal, et andet nedrykningstruet hold.

Det skyldes, at Israel-holdet så vil være bedre rangeret i cykelsportens næstbedste liga. Dermed er der i teorien incitament for at hjælpe Lotto-ryttere på andre landshold til point fremfor Magnus Cort.

»Det er noget værre skrammel,« mener Jakob Fuglsang.

Hos landstræner Anders Lund er man opmærksom på problematikken.

»Jeg ved godt, at det fylder meget på holdene og derfor også i rytternes bevidsthed. Men rytterne er 100 procent klar over, at når de kører på landsholdet er det i landsholdsregi. Det er en klar præmis, at man indordner sig den taktik, der er, og at man kører den danske chance,« fortæller han.

»Det er den vigtigste del af at køre på landsholdet, og normalt er det noget, danskerne excellerer særligt i. Det er vores ting og grunden til, at Danmark er så dygtige til de her mesterskaber. Det er noget, jeg vil værne om med næb og klør.«

Han tror ærlig talt ikke på, at den bizarre, teoretiske situation udspiller sig i praksis.

»For det første kan jeg ikke se, at det bliver et scenario. Og hvis det gør det, så ved rytterne godt, at det slet ikke kan accepteres. Allerede dér er vi ude i, at jeg ikke regner med, at det bliver et problem,« fastslår han.

Er det noget, du adresserer særligt?

»Nej, det er det faktisk ikke. Det ligger så dybt og implicit i hele den måde, vi griber det an på.«

»Vi skal køre på en måde, hvor Danmark som hold – uanset navnet – har den største chance for at få en medalje. Det er målet, og det må ikke kompromitteres af holdinteresser. Det har de altid været i stand til, og det er jeg 100 procent sikker på, at de også kan denne her gang.«

Mændenes linjeløb køres fra klokken 02.15 natten til søndag