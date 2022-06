Lyt til artiklen

Puha, danskerne er forfulgt af uheld i optakten til årets Tour de France.

Nu er Lotto Soudal-rytteren Andreas Kron blevet testet positiv for coronavirus, og han går dermed glip af søndagens DM i Aalborg.

»Andreas testede positiv for Covid-19 efter hjemkomsten fra Schweiz Rundt.«

»Han har ingen symptomer og har det godt, men han skal bruge weekenden på at komme sig fuldstændigt til Tour de France-starten i København,« skriver Lotto Soudal på Twitter.

Unfortunately, @andreaskron98 will not start in the Danish nationals this weekend. Andreas tested positive on Covid after his return from Tour de Suisse.



He has no symptoms and is feeling well but will take the weekend to fully recover for the start of #TDF2022 in Copenhagen. pic.twitter.com/xer6EqDOZh — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) June 24, 2022

Andreas Kron står til sin Tour-debut, når der på fredag køres prolog i det indre København.

Michael Valgren var forleden involveret i halsbrækkende styrt ud over en afkant, og han kommer ikke til at deltage ved årets Tour.

Onsdag meddelte den danske stjerne, at han ikke var blevet udtaget til Tour de France af sit hold, DSM - som han så forlader ved årsskiftet.

Heller ikke Mads Würtz eller Alexander Kamp stiller til start ved den historiske danske Tour-start.