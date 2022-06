Lyt til artiklen

Pernille Mathiesen havde aldrig været mere klar til at køre cykelløb, end hun var i starten af 2020. Det store mål hed OL, men så kom corona.

»Alt det, jeg havde arbejdet mega hårdt for hele vinteren, smuldrede stille og roligt. Jeg havde det rigtig svært i den periode, og jeg havde ikke motivation, og jeg havde ikke lyst til at træne,« fortæller det 24-årige cykelhåb til B.T.

Da pandemien langsomt havde lagt sig, startede de forskellige cykelløb igen, men Pernille Mathiesen havde ikke lyst til at køre.

En følelse, hun aldrig havde oplevet før, og som hun skulle håndtere sammen med den spiseforstyrrelse, der pludselig blussede op.

»Pernille, det bliver jo ved, det her. Det er ikke bare en fase. Nu har du brugt to år, hvor du ikke har syntes, at det var sjovt, og du har kæmpet med en spiseforstyrrelse. Det går ikke bare ud over cyklingen, men også dit privatliv. Det er måske på tide at overveje at sige, at det var det,« lød det fra familien.

Cofidis-rytteren tog den svære beslutning, at nu skulle det være slut, og onsdag gjorde hun det officielt.

»Set i bakspejlet skulle jeg nok være stoppet før, men det er svært at sige, når man er i det,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har trukket den rigtig lang tid, fordi jeg aldrig rigtig har følt, at jeg var 100 procent afklaret med, at jeg skulle stoppe.«

For Pernille Mathiesen havde det aldrig været en mulighed at stoppe cykelkarrieren, men da spiseforstyrrelsen tog til, og motivation ikke var der, kunne hun ikke længere være i det mentalt.

»Den manglende motivation og spiseforstyrrelsen har jo gjort, at jeg mentalt ikke har haft det godt i lange perioder. På en eller anden måde nedbryder det en stille og roligt. Man får nogle hårde syn på sig selv og en masse dårlige oplevelser, der påvirker ens selvtillid og selvværd.«

Den nu tidligere landsholdsrytter er ikke i tvivl om, at cykelsporten har været med til at udvikle den spiseforstyrrelse, hun nu kæmper med.

Et massivt fokus på muskelmasse, fedtprocent og vægt gjorde, at Pernille Mathiesens syn på kroppen blev ødelagt. Hun følte sig nødsaget til at følge bestemte skemaer, der fortalte hende, hvad hun skulle spise og veje.

»Der har ikke været noget som helst med at lytte til ens egne signaler, men 100 procent efter et skema, som en eller anden computer fortæller, at det er godt for din træning og performance.«

»Så når der er en, der har fortalt mig, at ‘det her er rigtig godt’, så har jeg gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne for at opnå det. Trådte jeg bare lidt ved siden af, så var det bare ikke godt nok, og så skulle det gøres meget bedre dagen efter. Jeg blev meget rigid til sidst.«

Trods karrierestoppet er det dog ikke helt slut med cyklingen, for hjemme i Silkeborg bor Pernille Mathiesen med sin kæreste, der er træner på et cykelhold.

»Selvom jeg er stoppet, går der stadig mange snakke om cykling, og han er rigtig meget af sted med cykling, så det fylder jo stadig en del i hverdagen. Det kan da også være lidt hårdt, men det er sådan det er, og det må jeg på en eller anden måde affinde mig med,« fortæller hun.

Og den tidligere U23-europamester i linjeløb og enkeltstart er da heller ikke i tvivl om, at hun skal følge med, når årets Tour de France løber af stablen om under to uger.

»Det lyder måske lidt tosset, men herrecykling synes jeg stadig er mega fedt at se. Da jeg var aktiv, elskede jeg også at se kvindeløb, men det er, som om jeg ikke har lyst til at se kvindeløbene lige nu. Det fylder stadig for meget.«

Pernille Mathiesen har nu besluttet at læse til lærer, og hun er også fast besluttet på, at selvom døren til cykelsporten og det massive kropsfokus er lukket, så skal hun fortsat arbejde med de konsekvenser, sporten har ført med sig.

»Jeg vil da gerne indrømme, at selvom der ikke er en bestemt vægt, jeg skal ned i, eller jeg skal se ud på en bestemt måde, så er det noget, jeg kan mærke, at mine egne tanker stadig kredser lidt om. Det ved jeg, at jeg skal arbejde med, nu, hvor jeg er stoppet, for det tror jeg ikke bare stopper af sig selv.«

Pernille Mathiesen nåede i sin aktive karriere at cykle for Team BMS BIRN, Team Sunweb, Team Jumbo-Visma og senest Cofidis.