Christopher Juul-Jensen havde kun ros tilovers for danske Kasper Asgreen, der søndag blev nummer to ved Flandern Rundt.

»Overskriften er jo et fantastisk resultat af Kasper Asgreen. Det må jeg nok sige.«

Christopher Juul-Jensen er imponeret. Efter 270 kilometers krig gennem Belgien ved søndagens udgave af Flandern Rundt, kørte den 24-årige dansker Kasper Asgreen sig på andenpladsen ved monumentet.

»Jeg ved godt, at han er en god cykelrytter,« siger Christopher Juul-Jensen.

Kasper Asgreen blev toer i Flandern Rundt. Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Kasper Asgreen blev toer i Flandern Rundt. Foto: JULIEN WARNAND

»Men det at han blev to’er og den måde, han gjorde det på. Hold kæft mand. Det er altså bare sejt.«

Ingen danske navne var blandt forhåndsfavoritterne, men flere eksperter pegede på fire ryttere, som havde de bedste odds ved dagens løb: Michael Valgren (Dimension Data), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Magnus Cort (Astana) og Søren Kragh Andersen (Team Sunweb).

I stedet leverede Kasper Asgreen den bedste danske præstation til sin første deltagelse i løbet nogensinde.

»Han får os andre hjælperyttere til at ligne en flok amatører,« griner Mitchelton-Scott-rytteren Christopher Juul-Jensen.

Kasper Asgreen i aktion. Foto: David Stockman Vis mere Kasper Asgreen i aktion. Foto: David Stockman

»Jeg kan slet ikke komme over det, for han var der jo for at hjælpe de stjerner, der er på Quick-Steps hold.«

Netop det belgiske mandskab har været utrolig formstærkt i 2019 og talte fire ryttere, som mange spåede ville dyste med om den samlede sejr. Yves Lampaert, Philippe Gilbert, Zdenek Stybar og Bob Jungels. Kasper Asgreen var med som hjælperytter. Men han viste sig at være den stærkeste fra det belgiske storhold.

Selvom Christopher Juul-Jensen sluttede på en samlet 96.-plads, var det en fornøjelse at deltage i løbet for danskeren.

»Det er altid et smukt cykelløb at stille til start i. Det går op for en, at det virkelig er noget større end andre løb, man har kørt de sidste par uger. Det bekræfter bare, at det er verdens største cykelløb. Eller et af dem,« fortæller han.

»Det bliver ikke meget større. Det er epicenteret af cykelsport.«

De kazakiske storhold Astana stillede med danske Magnus Cort fra start, men han spillede ikke nogen nævneværdig rolle. Til gengæld har holdets danske sportsdirektør Lars Michaelsen også et par rosende ord til Kasper Asgreen.

»Det er godt for dansk cykelsport og dejligt at se. Det er super flot, men jeg er ikke overrasket,« siger Lars Michaelsen.