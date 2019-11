Mathias Norsgaard skal fra nytår køre for det spanske World Tour-cykelhold Movistar med Alejandro Valverde.

Den 22-årige cykelrytter Mathias Norsgaard havde inden skiftet til spanske Movistar opgivet drømmen om at køre på højeste niveau i næste sæson.

Det siger danskeren til Ekstra Bladet.

- Det kom bag på mig, for jeg var blevet skuffet så mange gange.

- Da Movistar så ringede en mandag og ville skrive kontrakt torsdag, tænkte jeg bare, at den sang havde jeg hørt før. Men denne gang var den heldigvis god nok, siger Mathias Norsgaard til Ekstra Bladet.

Mandag blev det afsløret, at den 22-årige dansker fra nytår skifter fra prokontinentalholdet Riwal Readynez til spanske Movistar, der blandt andet har den tidligere verdensmester Alejandro Valverde på holdet.

Den unge tempospecialist har underskrevet en toårig kontrakt og får dermed mulighed for at træde i pedalerne på cykelsportens allerhøjeste niveau, World Tour.

- Det er fantastisk at nå det øverste niveau i sporten. Én ting er at blive professionel, men jeg har altid drømt om at kravle endnu højere op ad stigen, sagde han til Riwal Readynez' hjemmeside mandag.

Norsgaard siger til Ekstra Bladet, at han højst sandsynligt får lov til at køre forårsklassikeren Paris-Roubaix til april.

Han forventer dog ikke en plads på Movistars Tour de France-hold i 2021, hvor løbet begynder i København.

Mathias Norsgaards sejr på første etape af dette års Tour de l'Avenir i Frankrig har formentlig været medvirkende til at overbevise spanierne om hans talent.

Og så har de også lagt mærke til hans evne til at sætte sig foran og holde tempo i feltet.

- Planen er at bruge min styrke og min trækkraft i front. Det er det, jeg er god til, og det er det, vi har fokuseret på hos Riwal Readynez, sagde han mandag.

Mathias Norsgaard bor og træner i den spanske by Girona, men taler endnu ikke sproget.

- Chefen på Movistar, Eusebio Unzue, taler ikke engelsk, så hvis jeg gerne vil tale med ham, må jeg lære sproget. Jeg vil også gerne vise respekt for ham og holdet ved at lære spansk, siger Norsgaard til Ekstra Bladet.

/ritzau/