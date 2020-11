Mattias Skjelmose Jensen, der har afsonet en dopingkarantæne, bliver holdkammerat med tre danskere hos Trek.

Den 20-årige, danske cykelrytter Mattias Skjelmose Jensen skal de næste to år tørne ud for cykelholdet Trek-Segafredo.

Det står klart, efter at han har sat sin underskrift på en aftale med holdet, der kører på cykelsportens højeste niveau, World Touren.

Det oplyser Trek i en pressemeddelelse onsdag.

Hos det amerikanske hold bliver han blandt andre holdkammerat med tre andre danske ryttere. Det drejer sig om den tidligere verdensmester Mads Pedersen samt Niklas Eg og Alexander Kamp.

»Jeg er virkelig glad for, at holdet har givet mig den her mulighed for at blive World Tour-rytter i mindst de næste to år.«

»Ligesom hos mange andre ryttere har det været en drøm at blive professionel, siden jeg var barn,« siger Mattias Skjelmose Jensen.

Han har i år haft en prøvekontrakt hos Trek og kørt som såkaldt stagiaire.

Den unge danskers karriere blev påvirket af en dopingdom sidste år.

I januar 2019 blev han idømt en karantæne på ti måneder for at have indtaget et ulovligt stof. Året forinden blev han testet positiv for stoffet methylhexanamin, der er et præstationsfremmende middel.

Mattias Skjelmose Jensen skød selv skylden på et kosttilskud, og Den Internationale Cykelunion (UCI) bakkede op om, at den unge dansker havde indtaget stoffet utilsigtet, da unionen straffede ham.

Derfor blev straffen ikke lige så lang, som man ofte ser ved dopingafgørelser.

Foruden den 20-årige dansker har Trek onsdag præsenteret toårige aftaler med Amanuel Ghebreigzabhier fra Eritrea og italienske Antonio Tiberi.

/ritzau/