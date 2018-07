Der vil nok altid hvile en sky af mistro og skepsis over cykelsportens største begivenhed, Tour de France. Men sporten og løbet er i klar bedring, garanterer flere af deltagerne i årets franske rundtur

Denne sommer er det 20 år siden, at den såkaldte 'Festina-skandale' blev rullet ud for øjnene af en måbende omverden midt under Tour de France. Her fik publikum et grumt indblik i, hvor udbredt og accepteret doping var blandt de professionelle cykelryttere. Og i de efterfølgende år stod cykelstjernerne nærmest i kø for at bekende deres synder.

Tour-feltet var gennemsyret af en dødssyg kultur, fortæller Tour-holdet Michelton Scotts australske sportsdirektør, Matthew White.

»Når først en kultur på ét hold bliver giftig, spreder den sig lynhurtigt. Og jeg kan godt fortælle dig, at kulturen var giftig i 1998, hvor jeg selv var professionel rytter. Jeg kom fra et australsk amatørhold til det professionelle miljø. Og jeg var skræmt fra vid og sans over det, jeg oplevede,« siger Matthew White til B.T.

Han ved godt, at mistilliden altid vil klistre sig til cykelrytterne - men australieren garanterer, at der er en verden til forskel på cykelsporten anno 1998 og cykelsporten anno 2018.

»Sporten er i dag et helt andet sted. Hør, jeg var én af dem, der var involveret i den sorte periode. Og jeg kan godt fortælle dig, at jeg i dag ikke ville have noget som helst at gøre med cykelsporten, hvis tingene stadig fungerede, som de gjorde for 20 år siden,« siger Matthew White og tilføjer:

»Kan jeg stå her og sige til dig, at cykelsporten er 100 procent ren i dag? Nej, det kan jeg ikke. Kan nogen som helst i professionel sport sige, at der deres sport er 100 procent ren? Hvis de gør det, er de direkte indbildske. Desværre er det sådan, at når der er penge involveret, vil der være personer, der er villige til at tage risici. Sådan er livet - og cykelsporten er bare en del af livet.«

Fakta Hvad var Festina-skandalen? Denne sommer er det præcist 20 år siden, at cykelsporten for alvor mistede sin uskyld. Det er to årtier siden, at omverdenen et fik indblik i den giftige dopingkultur, der gennemsyrede datidens Tour de France-felt. Afsløringen blev kendt som 'Festina-skandalen', da det var Festina-holdets famøse soigneur Willy Voet, der lige inden Tour-starten blev stoppet af toldere ved den fransk-belgiske grænse. Hans bil var proppet med dopingpræparater, og det blev startskuddet til et kaotisk etapeløb, hvor kun 97 af de 198 startende ryttere gennemførte Touren. Festinas stjerner som Richard Virenque og Laurent Dufaux var blandt de ryttere, der - midt under Touren - blev hentet af politiet midt om natten og bragt til dopingkontrol og måtte tilbringe ventetid bag tremmer i en enkeltcelle. Tour-feltet rasede, og det spanske storhold ONCE trak sig helt ud af løbet. Feltet strejkede i sympati for Festina. Og mange husker nok de legendariske billeder, hvor Bjarne Riis som talsmand for rytterne skændes med og gestikulerer mod nogle af sine kolleger. Men under et af politiforhørene knækkede Festinas team manager, Bruno Roussel, og indrømmede, at der foregik systematisk doping på holdet. Og én for én gik Festina-rytterne til bekendelse - og selv holdets store stjerne, Richard Virenque, indrømmede et par år senere sit snyderi. Og Festina-skandalen blev starten på en klapjagt på cykelsportens dopingmisbrugere. En jagt, der blandt andet fældede de fleste danske topryttere - Bjarne Riis' bekendelse i 2007 husker vi nok alle.

Kim Andersen - tidligere toprytter og nuværende sportsdirektør hos Trek-Segafredo - vurderer også, at kulturen i cykelsporten er kommet meget langt siden 'Festina-skandalen'.

»Er det kun 20 år siden? Det føles som længere tid. Men det er fordi, der er sket så utroligt meget, siden dengang," siger Kim Andersen.

»Der er faktisk en verden til forskel. Det er svært at pege på konkrete ting. Men den gamle kultur findes ikke i dag. Det ved jeg! Der er helt anden moral blandt dagens unge ryttere. Der er renset ud.«

Det amerikanske storhold BMC Racings italienske sportsdirektør, Valerio Piva - der i sin aktive tid selv var en del af Tour-feltet - er på linje med sine kolleger. Cykelsporten er et andet sted.

»Mentaliteten hos rytterne har ændret sig. Mentaliteten hos holdene har ændret sig. Og sportens organisationer har ændret. Cykling er nok den sportsgren, hvor der i dag bliver udført allermest kontrol.«

»Og at mentaliteten har ændret sig, betyder, at de unge knægte, der i dag kommer ind i cykelverdenen får en helt anden uddannelse, end rytterne gjorde for 20 år siden. Så man kan slet ikke sammenligne fortiden med nutiden,« fortæller Valerio Piva.

Efter Festina-skandalen gik cykelsporten i gang med en omfattende oprydning. Men det tog tid at jage råddenskaben ud af sporten - blandt andet led man et alvorligt knæk med 'Operacion Puerto', der optrævlede lægen Eufemiano Fuentes' omfattende dopingprogram, der primært blev benyttet af kendte cykelryttere.

Men den slags chok-afsløringer hører i dag fortiden til, mener Matthew White. Og det er der mange grunde til.

»Puuh, vi kunne tale i dagevis om alt det, der er anderledes i dag. Men det vigtigste er ændringer i politikkerne i sporten, no needles-politikken, 'det biologiske pas', og så har man fjernet en masse folk fra den sorte æra, som ikke var villige til ændre deres mentalitet,« siger autralieren.

»Og når først, der var ét hold, der både havde succes og transparens, så fulgte de andre hold med. For så begyndte sponsorerne at kræve det af holdene. I gamle dage var de fleste sponsorer fuldstændig uvidende om, hvad der foregik i kulisserne.«

Matthew har dog en løftet pegefinger til cykelsporten - man må aldrig erklære kampen for vundet.

»Vi kan på intet tidspunkt læne os tilbage. Vi skal altid være på vagt og på forkant. Men moralen og hele kulturen i holdenes indre er som nat og dag i forhold til, hvor det var i Festina-dagene.«