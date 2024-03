Torsdag begav Juan Pujalte Martinez sig ud på en træningstur, som så mange gange før.

Denne gang kom han dog aldrig hjem igen.

Den blot 18-årige cykelrytter var ude for et uheld, da han trænede, og afgik ved døden. Det skriver det regionale cykelforbund i Murcia.

»Med al smerte i hjertet må vi meddele, at Juan Pujalte Martinez er død under en ulykke,« står det på forbundets hjemmeside.

»Din kærlighed til cykelsporten og til livet glemmer vi aldrig, og det vil motivere os, så vi fortsætter med at arbejde, dag for dag, for at gøre din sport – og vores sport – storladen. Den store cykelfamilie vil savne dig. Hvil i fred, ven.«

Juan Pujalte Martinez var en del af Valverde Team-Ricardo Fuentes udviklingsholdet, der er sponseret af den tidligere cykelstjerne Alejandro Valverde.

Også han har reageret på dødsfaldet.

»Forfærdet over Juans død, en ung mand, der var passioneret af cykelsporten og var en del af vores hold siden sidste vinter. Der er ingen ord, der kan trøste hans forældre. Min dybeste medfølelse,« skriver han på det sociale medie X.

Juan Pujalte Martinez nåede i løbet af sit alt for korte liv blandt andet at vinde det spanske juniormesterskab med sit hold.

Ifølge avisen Murcia Plaza døde den unge spanier - der var på vippen til at blive professionel - på hospitalet af sine kvæstelser. Årsagerne til ulykken undersøges desuden stadig.

Dødsfald er desværre noget, der rammer cykelsporten med jævne mellemrum.

Sidste år var det Bahrain-rytteren Gino Mäder, der døde under et styrt ved Schweiz Rundt.

For nogle år siden talte B.T. med den danske sportsdirektør Lars Michaelsen om det frygtelige emne.

Han har to gange oplevet at arbejde på et hold, hvor en rytter er død.

