Den tyske cykelrytter Jan Riedmann er død efter en tragisk ulykke under en træningstur. Han blev blot 17 år gammel.

Det meddeler World Tour-holdet Bora-Hansgrohe på Twitter.

'Det er med stor sorg, at vi siger farvel til Jan Riedmann efter en tragisk ulykke i weekenden,' står der i opslaget, hvorefter holdet fortsætter:

'Vi sender vores dybeste medfølelse til hans familie og venner.'

Jan Riedmann kørte for det tyske storholds U19-mandskab, Team Auto Eder Bayern, og det var også i den forbindelse, at det tragiske dødsfald fandt sted.

For under en træningstur med U19-holdet lørdag blev den unge cykelrytter kørt ned af en bilist i Sugenheim, Tyskland.

Herefter blev Jan Riedmann hastet til nærmeste hospital i en helikopter. Men på grund af voldsomme hovedskader, stod hans liv dog ikke til at redde.

Det unge talent afgik derfor ved døden søndag, skriver mediet Cycling Weekly.

Herefter har flere World Tour-hold også allerede været ude at sende deres medfølelse over for Jan Riedmanns familie, venner og holdkammerater.

'Det gør os ondt at høre. Vi kondolerer og sender vores dybeste sympati,' skriver Team Sunweb i en kommentar til opslaget, hvor også storholdet Astana har valgt at reagere:

'Vi vil gerne udtrykke vores dybeste medfølelse for Jans familie og venner.'

Bora-Hansgrohe oplyser videre, at holdet vil bære sørgebind til ære for Jan Riedmann under det italienske cykelløb Milan-San Remo, der køres på lørdag.