Carl-Emil Jørgensen ser cykling på fjersynet, går til cykling i en cykelklub, og nu har han også vundet en enestående oplevelse, som ikke er mange cykelfans forundt.

Den 14-årige fynbo har fået muligheden for at fragte selveste Tour de France Grand Départ-trofæet, som normalt går på omgang imellem de forskellige startbyer, fra Storms Pakhus til Odeon i Odense.

»Min mor kom ned og så meget glad ud, og da hun sagde, at hun havde vundet en Facebook-konkurrence for første gang, kunne jeg godt regne ud, hvad det drejede sig om,« siger Carl-Emil Jørgensen.

»Først vidste jeg ikke helt, hvad det indebar, men da jeg så fandt ud af, hvad man fik lov til, blev jeg virkelig spændt.«

Carl-Emil Jørgensens mor vandt på hans vegne Destination Fyns 'Gult skal det være'-konkurrence, og skal altså køre en gul ladcykel med det såkaldte Tour de France Grand Départ-trofæ til Odeon. Der får teenageren så lov til at møde præsidenten for UCI, David Lappartient. Det internationale cykelforbunds absolutte top.

»Jeg er helt vildt spændt på det, der skal ske i morgen,« siger Carl-Emil Jørgensen, da B.T. fanger ham mandag eftermiddag.

Cykelentusiasten forklarer, at hele hans familie er glade for at se Tour de France, og selv udelukker den unge rytter ikke en fremtid som professionel. Han træner til daglig i klubben Gislev, og hans helte i cykelsportens verden tæller navne som Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar.

»Jeg så da helt sikkert gerne, at der var en af danskerne, der vandt Tour de France næste år. Og ellers måtte det gerne være Pogačar,« siger den unge Jørgensen.

Selv husker han en episode, hvor hans egen familie var på ferie i Frankrig, hvor han og hans mor lige skulle nå at købe ind, inden de fangede feltet af cykelrytterne oppe i bjergene.

Så langt kom de to dog aldrig, for det var for sent at nå at fange rytterne på bjerget, da parret var færdige med at handle, og derfor måtte mor og søn acceptere at se cykelløb, fra hvor de var.

»Det var nu stadig også en stor oplevelse,« siger Carl-Emil Jørgensen, der var lille på daværende tidspunkt.

Han har selv cyklet i klub i et år, og tirsdag 26. oktober er det altså hans tur til at transportere det berømte trofæ en lille strækning af dens rundtur i Danmark, som finder sted i anledning af, at Touren skal køre tre etaper her i landet næste sommer.