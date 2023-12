Politiet søger vidner efter et røveri mod en 60-årig mand nær Høng. Han blev snittet med kniv på arme og lår.

Under endnu et voldsomt hjemmerøveri natten til i dag satte offeret sig til kraftigt til modværge, og det endte med, at han blev snittet med kniv på arme og lår, oplyser politiet.Røveriet skete cirka klokken 2.30 i en villa på Tindingevej i Tjørnelunde ved Høng. Mens konen lå og sov på første sal, blev hendes 60-årige mand, der sad i stuen og så tv, overfaldet af to maskerede mænd. De truede ham med kniv og forlangte penge og nøglen til familiens bil.Manden gjorde modstand og truede de to ud af huset med et luftgevær, og under overfaldet blev han selv tildelt snitsår med kniven.De to mænd stak af, og Politiet blev hurtigt alarmeret. Patruljen kørte den 60-årige til skadestuen, mens andre betjente afspærrede stedet i håbet om at finde spor./ritzau/