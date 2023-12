Hvis tosprogede elever skal bliver bedre til dansk og matematik skal man inddrage modersmålsundervisning i skolerne, siger lektor

Der er ingen vej udenom, hvis de tosprogede elevers kompetencer skal løftes i folkeskolen.Lærerne bliver nødt til at tage udgangspunkt i elevernes eget modersmål og i deres individuelle forudsætninger, så børnene får et bedre udgangspunkt for at lære dansk, matematik og læsning, siger lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Christian Horst.Christian Horst, der på DPU forsker i undervisning af tosprogede børn, mener, at de tosprogede børn hurtigt får lært dansk på et højt fagligt niveau, hvis de arbejder med dansk som andetsprog samtidig med, at de arbejder med deres modersmål.Han understreger, at man tidligt skal tage målrettet udgangspunkt i det enkelte tosprogede barns forudsætninger og sprog./ritzau/