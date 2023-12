En talsmand fra det japanske udenrigsministerium sagde mandag, at han ikke havde nogen oplysninger om de tre kidnappede japanere i Irak.

- De er stadig gidsler. Vi har ingen informationer, som tyder på deres løsladelse, sagde talsmanden til det franske nyhedsbureau, AFP.Han afviste, at kommentere oplysninger fra en selvudnævnt irakisk mellemmand, som søndag oplyste, at kidnapperne ville begynde at dræbte gidslerne mandag, såfremt den japanske regering ikke trækker sine soldater ud af Irak.- Vi har tre C130-fly stationeret i Kuwait. Jeg tror, at regeringen overvejer at bruge flyene til at få japanske statsborgere ud af Irak. Vi har endnu ikke fået en officiel ordre fra regeringen eller fra forsvarsministeriet, sagde en talsmand.Der er omkring 70 journalister, ngo-hjælpearbejdere og andre civile i Irak, samt omkring 550 soldater og embedsmænd fra udenrigsministeriet.Den japanske premierminister Junichiro Koizumi har meddelt, at Japan ikke har planer om at trække sine soldater tilbage fra det sydlige Irak, hvor de udfører en humanitær operation./ritzau/AFP