Det franske nyhedsbureau AFP citerer Interfax for, at en russisk topgeneral ligeledes blev dræbt ved eksplosionen. Der var ingen umiddelbar bekræftelse af rapporterne. Interfax rapporterede tidligere søndag, at mindst en person blev dræbt og yderligere 25 såret.

Ruslands forsvarsministerium lagde efterfølgende skylden for eksplosionen på tjetjenske separatister./ritzau/