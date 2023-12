Tvangsfjernelsen af bosættere på Gazastriben indstillet under den jødiske sabbat. Over 85 pct. af bosætterne er blevet evakueret.

Den jødiske sabbat satte fredag et midlertidig stop de israelske sikkerhedsstyrkers evakuering af de jødiske bosættelser på Gazastriben. Først lørdag aften kan fjernelsen af de resterende knap 2000 bosættere, der fortsat befinder sig på Gazastriben genoptages.Sikkerhedsstyrkerne blev fredag sat ind mod en række mere ekstremistiske, jødiske bosættere, der havde forskanset sig på hustagene i den lille bosættelse Gadid. "Nazister", lød nogle af tilråbene mod soldaterne, der forsøgte at tvangsfjerne bosætterne.Inden sabbatten blev indledt fredag ved solnedgang, kunne den israelske hær erklære Gadid for rømmet. Den jødiske hviledag kunne indledes med visheden om, at et flertal i Israel støtter premierminister Ariel Sharons plan om en røming af alle 21 jødiske bøsættelse på Gazastriben og fire af de 120 bosættelser på Vestbredden. En meningsmåling i dagbladet Yedioth Ahronoth viser, at 59 procent af de adspurgte bakker op om rømningerne./ritzau/AFP