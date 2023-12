Sidste hånd inden dinnerbreak kostede livet for Jannick Wrang i et stygt set-up.

Sidste hånd inden dinnerbreak kostede livet for Jannick Wrang i et stygt set-up.Efter at have spillet sig først op i over 60.000,kostede først et andet set-up medmodall in på et flop der hedderJannick Wrang en pot som sendte ham tilbage til dagens udgangspunkt på de 30.000. Der efter var han helt nede og snuse til 18.000 før han igen ved hjælp af hårdt arbejde fik spillet stablen foran sig op i 40.000 inden sidste hånd før den store spisepause."Der var ikke så meget at gøre. Jeg kommer med ind på floppet efter jeg betaler hans re-raise. Efter floppet skulle ud og forsvare minpå floppet:og så caller han medmed ramt toppar og flush-draw, så ikke så meget at sige om det, der er ingen tuderi, det er som det er," konkluderede en nøgtern, men synligt skuffet Jannick Wrang sekunder efter han måtte forlade verdens mest eftertragtede event."Nu er det måske bare hjem og så sige, at det var Vegas for i år," sagde Jannick Wrang inden vi lod ham sunde sig lidt.