Den danske korvet "Olfert Fischer" har passeret Suez-kanalen og nærmer sig Den Persiske Bugt. Det betyder, at skibet nu dirigeres fra det amerikanske flådehovedkvarter i Bahrain, som har den operative kontrol med skibet.

I forvejen er ubåden "Sælen" i Golfen. De to fartøjer udgør det danske bidrag til koalitionsstyrkerne.Mens "Sælen" især kan tage sig af efterretningsvirksomhed, er "Olfert Fischer" bestykket, så hun kan bruges til flere forskellige former for stridshandlinger, det være sig overfladekrigsførsel, bekæmpelse af modstandernes militærfly eller af deres ubåde./ritzau/