En kvinde har fulgt voldtægtssagen fra Silkeborg med lidt større personlig interesse end de fleste. Den 23-årige tiltalte og nu dømte M.M. er nemlig den samme, som for blot to uger siden blev frikendt for at have voldtaget hende i en baggård på Nørrebro i København sammen med fire kolleger fra et københavnsk nedrivningsfirma.

Afgørelsen er anket til landsretten, og dommen i Silkeborg har givet den 26-årige kvinde et nyt håb. »Jeg ringede til hende og fortalte om dommen, og vi er enige om, at det kun kan indgyde lidt mere optimisme hos os. Hun føler helt klart, at det er et skridt i den rigtige retning,« siger kvindens bistandsadvokat, Helle Hald, der forudser, at denne dom kan få betydning for hendes klients sag.»Den kan meget vel have betydning. For når der nu er afsagt en dom i Silkeborg vedrørende en af de personer, som skal i landsretten til juni, må man jo dokumentere, at manden er tidligere straffet. Men det gælder ikke, hvis sagen er anket,« siger hun med henvisning til, at man ikke må inddrage verserende sager i sin bevisførelse.Det er dog ikke umuligt, at Silkeborg-sagen kan nå at blive færdigbehandlet i Vestre Landsret, før den anden kommer for. Helle Hald mener også, at Silkeborg-dommen åbner for en diskussion om, hvorvidt de julefrokostdeltagere, der var tilskuere til den påståede voldtægt af den 26-årige, skulle have været tiltalt på lige fod med de fem tiltalte.»Når der er dømt for medvirken i denne sag fra Silkeborg, kan man jo i virkeligheden diskutere, om man også skulle have inddraget andre i sagen fra Frederiksberg, for der er faktisk seks, der stadig er sigtet,« siger hun.Under sagen, der kørte i Københavns Byret, sagde anklagemyndigheden, at de ville afvente resultatet af sagen mod de fem tiltalte, før de ville tage stilling til, om der skulle rejses tiltale mod de seks sigtede, fordi der ikke foreligger tekniske beviser mod dem. De må nu afvente ankesagen i Østre Landsret. linje