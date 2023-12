En 34-årig mand erkender, at han i går morges bedøvede en kvinde i et S-tog for at sexmisbruge hende. Det kom frem i et grundlovsforhør i Retten i Ballerup.

Manden har gennem flere år haft psykiske problemer. Deriblandt seksuelle tvangstanker om sovende kvinder. Udstyret med en attachémappe, som bl.a. indeholdt bedøvelsesmidlet, en gummiknippel og en hobbykniv tog den han ved 8-tiden toget mod Ballerup Station, hvor han så en kvinde i sidst i 30'erne sove på et sæde i den bagerste vogn.Da han blev alene med kvinden i S-togsvognen, låste han dørene med en hjemmelavet nøgle. Derefter vædede han nogle medbragte vat-rondeller i det bedøvende middel og lagde dem på den sovende kvindes trøje og på et askebæger. Planen var at forulempe den bedøvede kvinde. Men en anden kvinde havde set dem igennem ruden, og hun slog alarm til togføreren./ritzau/