En mand blev tirsdag aften ramt i benet under et skyderi i Århus.Det var manden selv, der ringede til politiet og bad om hjælp. Betjentene fandt ham ude foran en opgang i nærheden af Jyllands Allé. Han var blevet ramt af et skud i knæet.Manden bor ikke selv i opgangen, men skuddet skulle være faldet inde i en af opgangens lejligheder. Politiet arbejder med en teori om, at der kan være tale om et drikkelag. To mænd fra stedet er taget med til afhøring. De er dog ikke mistænkte, oplyser Østjyllands Politi.Skyderiet fandt sted få dage efter, at man i København og Nordsjælland oplevede en hel stribe skyderier, hvoraf flere ramte tilfældige forbipasserende./ritzau/