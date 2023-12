Efter det vi så på etapen i går, sidder jeg tilbage med følelsen af, at Froome i dag havde kørt rundt i gult, hvis han havde fået frit løb fra Tourens begyndelsen.

Jeg tror ganske enkelt, at han er i en situation, hvor han ikke mærker sin kæde. Derfor havde han så svært ved at holde sig i tøjret, da han bare måtte lade en åbenlys etapesejr glide sig af hænde.Den måde, han ventede på Wiggins på, var en regulær ydmygelse, og det tror jeg også, at Wiggins selv følte. Der sad en hel verden og kiggede på det der.Havde jeg været Wiggins, så havde jeg sagt »kør«, for det har Froome sgu fortjent for sin loyalitet. Vi var i en situation, hvor Wiggins kunne spytte til målstregen, hvor han i øvrigt stadig tydeligt var den næstbedste, og hvor de øvrige konkurrenter var sat.Det var dårlig dømmekraft af både Wiggins og den sportslige ledelse på den måde at smide en etapesejr væk, når man dels havde en rytter med diamanter i benene som Froome og dels havde en etapesejr hængende 30 sekunder ude foran. Så må den gule trøje altså selv køre op til stregen. So be it.Det havde været en risikofri manøvre for Wiggins at give frit lejde på den måde, og det havde også været en tjeneste til ham selv på den måde at vise sig som en stor leder. Nu sidder vi tilbage og skal tolke på, om det var Froomes gode vilje eller hierarkiet på holdet, der dikterede etapen. Wiggins kunne have fået det til at handle om hans storhed midt i sejren. For den samlede sejr skal han nok få, når han massakrerer de andre på enkeltstarten i morgen, og så kan han kigge tilbage på, at han har fulgt Armstrong-opskriften, som gik ud på at køre to gode enkeltstarter, én god bjergeetape og så ellers kontrollere derfra.Froomes styrke har været imponerende at kigge på, og jeg tror helt ærligt, at en mand som Andy Schleck skal være glad for, at han sidder ved en eller anden sø og fisker i stedet for at være en del af det her cykelløb, for han var blevet trådt midtover. Det kunne have været den totale ydmygelse. Men derfra til at sige, at Froome bare er verdens stærkeste, er der langt. Folk som Jürgen van den Broeck og Pierre Rolland kan altså næsten følge med, skal vi huske, og jeg er stadig af den overbevisning, at Contador også havde været en klar favorit i selskab med Froome. Denne Tour har ikke ændret ved, at Contador i mine øjne stadig er verdens stærkeste etapeløbsrytter.Etapen var som sådan okay at kigge på. Hvis Sky skulle have været presset, fik Nibali det egentlig meget godt serveret, for der var et godt udbrud med stærke ryttere at køre efter, og Liquigas forsøgte noget, men sandheden fik vi jo senere; at Nibali ikke havde noget at køre med. De var ikke i stand til at gøre det ordentligt. Det var ikke manglende mod og lyst, men manglende evner. Liquigas mangler simpelthen en mand eller to, der kan knuse Sky-maskinen. Det eneste hold, der har samme potentiale, er RadioShack, men her viste etapen jo igen i helt vanvittig grad, at det hold ikke hænger sammen. Alle kører deres egne cykelløb. Ingen hjalp Zubeldia, deres mand i klassementet. Dét – og Skys samtidige styrke – fortæller en del om, hvor meget det betyder at have styr på de indre linjer.Til sidst skal Valverde have nogle ord med på vejen. Han vandt i går en af de flotteste etapesejre overhovedet i denne Tour, synes jeg. Han kørte virkelig stærkt – fra bunden af Port de Balès til målet tabte han ikke engang to minutter til de bedste - og det er rigtig, rigtig godt kørt. For de andre kan sidde på hjul nedad og hen mod sidste stigning, hvor han konstant skal trykke mange watt. Det var en stor og velfortjent sejr til ham, og det var godt at se ham tilbage. Det tyder godt i forhold til OL.