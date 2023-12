Flere gidsler er fundet dræbt, efter indiske specialstyrker trænger ind i bygning i Mumbai.

Indiske specialstyrker indtog i dag det jødiske center i Mumbai og dræbte to terrorister. Der blev på stedet også fundet fem gidsler dræbt.En israelsk diplomat fortalte, at der var fundet fem dræbte gidsler, hvis identitet ikke er fastslået. Det bekræftede kort efter indisk politi.Terroristerne har holdt en række gidsler i det jødiske center de seneste to døgn. Blandt de dræbte var en jødisk rabbiner, der stammer fra New York, og hans kone. Rabbineren var leder for den ultra-ortodokse bevægelse Chabad Lubavitch i Mumbai.På hotel Taj Mahal, som tidligere var erklæret ryddet for terrorister, blev der stadig skudt. Der var modstridende meldinger om, hvor mange bevæbnede mænd, der var tilbage i bygningen. En rapport sagde, at elitesoldater legede katten efter musen med en enkelt såret terrorist, der skulle bevæge sig rundt på to etager i det kæmpestore hotel. En anden melding lød, at der stadig var seks terrorister tilbage i bygningen.Tidligere i dag dræbte politiet to militante islamister i hotel Oberoi og befriede 143 gæster./ritzau/Reuters