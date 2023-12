En dansk journalist og fotograf arbejdede tæt sammen med den dræbte svenske kameramand. Fotografen befandt sig sammen med ham, da han blev dræbt.

Et dansk reporter-ægtepar arbejdede tæt sammen med den svenske kameramand, der fredag døde af skud under en demonstration i Somalias hovedstad Mogadishu.Journalist Eva Plessner og hendes mand, fotograf Flemming Plessner, har siden lørdag morgen befundet sig i Mogadishu.Flemming Plessner stod ved siden af den svenske kameramand, da han blev ramt af skud. De to havde netop talt om, at den sydende og vibrerende stemning ved demonstrationen var en af årsagerne til, at de befandt sig på stedet.- Et eller to minutter efter lød der et pistolskud, og så kiggede de på hinanden, fortæller Eva Plessner om episoden, der kostede den 48-årige svensker livet.- Han kiggede ned af sig, og så faldt han om. Det skete bare ud af den blå luft.Hun tilføjer, at stemningen ved demonstrationen ikke var truende./ritzau/