bedste side: Jeg er pligtopfyldendeværste side: Jeg er utålmodigTror på: At det kan betale sig at gøre ting ordentligtTror ikke på: Når jeg har vundet noget på nettet uden at have spilletStørste last: Engelsk vingummiPå natbordet: En bog om memo-teknikSer gerne: Store talentshowsSpiser helst: Stegt flæsk med persillesovs (ikke for mange kartofler)Forbandet over: Fyringerne på TV2Lykkelig for: Mit arbejde og mine kollegerDårlig til: ikke at vrisse, når jeg bliver irriteretMin drøm i nat: -Motto: Hvad er det værste, der kan ske?5 rigtige...Øl eller vin: ØLTV2 eller DR: TV2Specialbutik eller supermarked: SupermarkedAvis eller bog: AvisSolrejse eller skiferie: helst begge dele