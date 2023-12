Sådan er han: Iskold og stolt af sine forbrydelser

B.T. har bedt tre eksperter om at tegne deres bud på en profil af det menneske, der i 1990 slog skolelæreren Lene Buchardt Rasmussen ihjel, og som siden voldtog to unge kvinder på Amager.

Den seneste forbrydelse skete for mindre end halvanden måned siden.

De tre eksperter er retspsykiater Henrik Day Poulsen, forhenværende chefpsykolog og dr. Med, Jørn Beckmann og tidligere kriminalinspektør Jørn Moos.

Alle tre mener, at den kyniske gerningsmand planlægger sine forbrydelser og er intelligent nok til ikke at sætte spor.

- Han er sluppet fri af politiets søgelys i tyve år. Han er ikke dum, siger Jørn Beckmann om gerningsmanden.

Sygeligt begær og had til kvinder

- Han fjerner sine dna-spor, og hans forbrydelser virker velplanlagte. Han tog jo et kondom med sig til en voldtægt, siger Henrik Day Poulsen.

De velforberedte forbrydelser synes både at være ansporet af et enormt, sygeligt begær og et had til kvinder.

- Når han har begået sine forbrydelser, så har han det godt. Der er ingen anger over for ofrene. Han har behov og trang til det og opbygger det over tid. I timerne efter en voldtægt, har han det vældigt godt og har fået tilfredsstillet sit behov, siger Jørn Beckmann.

- Han kan have et syn på sig selv, der er overvurderet. Det skyldes paradoksalt ofte et lavt selvværd. Han føler ikke, han er meget værd og skaber så en facade over for sig selv og andre om, at han er noget helt specielt, siger han.

Følelsesmæssigt afstumpet

Jørn Moos forklarer, at de kyniske overgreb kan skyldes, at gerningsmanden selv blev misbrugt som barn.

- Man har flere gange set, at den slags forbrydere måske er blevet misbrugt af faderen, og moderen har set passivt til. De vender så deres raseri mod moderen, der ikke greb ind. Og så går det ud over andre kvinder, siger han.

Jørn Beckmann bakker Moos op i, at morderens barndom har været præget af svigt og manglende kærlighed.

- Der har været meget lidt tryghed og meget lidt basal tillid. Han er blevet følelsesmæssigt afstumpet. Ellers bliver man ikke sådan. Selvom man kan have anlæg for den slags opførsel, så bliver de sjældent udlevet, hvis ikke miljøet i barndommen også har været dårligt.

Måske psykisk syg

Her er Henrik Day Poulsen dog usikker.

- Han kan have haft en skidt barndom, men han kan også føle nydelse ved forbrydelserne og være psykisk syg, forklarer han.

Eksperterne tegner to mulige profiler af, hvordan den brutale overfaldsmands familieliv ser ud.

Enten er han en stille enspænder, der har levet anonymt i et sølle værelse på Amager i tyve år eller mere. Han kender ingen, opfører sig excentrisk og bryder sig ikke om nogen form for kontakt.

Eller også lever han et sygt dobbeltliv. Komplet med kone, børn, bil og job

Jørn Beckmann hælder mest til teorien om enspænderen.

- Man har set familiefædre blandt de typer. Men det er sjældent. Jeg hælder mest til den ensomme ulv. Han vil ikke være i stand til at indgå sociale fælleskaber, så brutal og iskold som han er. Det er uforeneligt, siger chefpsykologen.

Komplet dobbeltliv

Men den erfarne politimand, Jørn Moos, der selv har sat talrige gerningsmænd fast, hælder til den anden side.

- Jeg tror, at han har en familie og et liv ved siden af. Det har stået på så længe, og han har skjult sine spor så længe. Det tyder på, at han er meget motiveret for at skjule sig. Men det er meget muligt, at han også er brutal i sit forhold, siger Jørn Moos.

Henrik Day Poulsen forklarer, at der kan være tale om mange forskellige typer.

Hvad gør han nu og angrer han?

- Voldtægtsforbrydere er meget forskellige, så det er svært at udtale sig om, siger han.

Beckmann: To muligheder. Enten gemmer han sig, eller også nyder han opmærksomheden og bliver ved. Han kan forsøge at hævde sig, og måske tale over sig. Jeg tror dog, han gemmer sig.

Moos: Peger også på, at han enten gemmer sig, hvishan føler, politiet er tæt på ham, eller han omvendt nærmest optrapper sine forbrydelser, fordi han er stolt af omtalen. Selvmord kan være en teoretisk mulighed, hvis politiet er lige ved at få ham.

Day Poulsen: Det kan være, han tænder på den slags opmærksomhed. Og så kan det være, han taler over sig. Omvendt kan det være, a han bliver skræmt og gemmer sig.

Angrer han sine forbrydelser?

Beckmann: Nej, bestemt ikke. I tiden efter forbrydelsen har han det godt og oplever stor tilfredstillelse. Han er iskold.

Moos: Nej.

Day Poulsen: Nej, han angrer ikke. Han kan nærmest føle, han er i sin gode ret til det, han gør.

Hvor bor han og har han job?

Hvor bor han?

Beckmann: Han bor for sig selv. Muligvis i en lille lejlighed et diskret sted.

Moos: Kan have hus og have sammen med familien.

Day Poulsen: Afhænger af hans profil og svært at sige.

Han han job og uddannelse?

Beckmann: Han er næppe højtuddannet, men han kan sagtens have et job.

Moos: Her lever han også et normalt liv. Han har måske ikke et karriere-job, men han arbejder måske som lastbilchauffør - på et lager eller den slags.

Day Poulsen: Han kan være alt muligt.

Har han venner, familie og børn?

Nej. Igen er han enspænder-typen, der ikke kan indgå i sociale sammenhænge. Folk vælger ham fra.Næppe. Familie med vold og undertrykkelse kan han have, men det er noget andet med venskaber. Her skal han vise ægte nærhed og interesse. Det formår han ikke.Umuligt at sige.Har han familie og børn?

Beckmann: Han er enspænder. Hans brutale og afstumpede facon kan ikke forenes med et familieliv. Han har næppe nogen familie.



Moos: Han lever et dobbeltliv. Han må have et liv ved siden af og formår at leve i det daglige.

Day Poulsen: Svært at sige. Østrigske Josef Fritzl levede jo et dobbeltliv i årevis, uden nogen vidste det. Han kan jo også være en enspænder.

Hvordan var hans barndom

Skidt barndom. Han er afstumpet efter svigt.

Moos: En barndom med overgreb.

Day Poulsen: Uvist. Han kan have oplevet svigt i barndommen.