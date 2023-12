Danmark får næppe genforhandlet opholdsdirektivet i EU, men EU-Kommissionen har godkendt regeringens udlændingeaftale med Dansk Folkeparti.

Regeringen får næppe EU-landene med på at genforhandle EU's opholdsdirektiv, som danner grundlag for EF-Domstolens Metock-dom, der lemper familiesammenføringer langt mere end dansk udlændingelov.Skønt integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) torsdag mødte sympati hos EU's integrationsministre, fik hun ikke løfte om, at Metock-dommen kommer op på det næste rådsmøde i oktober.Derimod godkendte EU-kommisionen regeringens udlændingeaftale med Dansk Folkeparti. Dermed anerkender DF og regeringen EF-Domstolen, mener De Radikales integrationsordfører, Morten Østergaard.- Danmark er nu nødt til at anerkende, at enhver studerende, pensionist, selvforsørgende eller arbejdstager, der har opholdt sig i et andet EU-land, har ret til at tage sin ægtefælle med hjem til Danmark. Det ligger nu fast, siger han til Ritzau./ritzau/