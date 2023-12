I en stor meningsmåling er Ny Alliance nær spærregrænsen, mens der er dødt løb mellem blokkene. Færøerne kan afgøre valget.

En helt ny, udvidet meningsmåling spår et sandt gyservalg tirsdag aften. Ny Alliance risikerer at snuble på målstregen med kun 2,6 procent af stemmerne, og der ser ud til at blive næsten dødt løb mellem blokkene.ABFØ står til 84 mandater, mens VKO står til 87. Samtidig tyder alt på, at begge de to grønlandske mandater går med i "rød stue", mens det er helt uvist, hvem de to færøske mandater peger på. Det giver i alt 86 mandater til ABFØ og 87 til VKO, mens der med færøsk tvivl og Ny Alliance nær spærregrænsen er tvivl om resten.Målingen, som Catinét har foretaget for Ritzau, er anderledes og mere præcis end de andre løbende meningsmålinger. I stedet for at spørge omkring 1400 vælgere over fire dage har spurgt 2411 vælgere i løbet af bare én dag./ritzau/