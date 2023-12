Snyd med TV-lyd



Hej Ib



Jeg har et spørgsmål angående DR-Sporten. I 95 procent af tilfældene, hvor de viser klip fra en scoring i en udenlandsk fodboldkamp, passer lyden overhovedet ikke.



De viser for eksempel uddrag fra en kamp med 10.000 tilskuere, og det lyder som Mexico '86 og 120.000 tilskuere på lægterne.



Og så passer lydens tempo heller ikke. Nogle gange kommer jubelen før scoringen og andre gange tre-fire sekunder efter.



Jeg tror faktisk, de bruger den samme jubellyd hver gang, og hold kæft, hvor er det noget irriterende snyderi.



Er det for at spare penge?



Så fik jeg lidt luft. Håber, du ved lidt mere om det end jeg. Tak for en god avis. Og kan vi så få Tipslørdag med Tommy T. tilbage - nu!



Thomas Danielsen, Odense C