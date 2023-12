Medicinalkoncernen Lundbeck øgede i 2006 omsætningen med to procent til 9,2 milliarder kroner, cirka 150 millioner kroner mere end året før. 75 procent af omsætningen stammer fra selskabets nye lægemidler, primært Cipralex/Lexapro mod depression.Resultatet af den primære drift gik pænt tilbage til knap 1,8 milliarder kroner og er dermed for første gang i en årrække under to milliarder. Resultatet blev ellers positivt påvirket af børsnoteringen af LifeCycle Pharma, der gav selskabet en gevinst på 155 millioner kroner. Lundbeck påpeger, at koncernen med resultatet levede op til de finansielle udsigter, som man gav ved rapporten for et år siden.Selskabet peger endvidere på, at Cipralex, der i USA hedder Lexapro, i 2006 blev det mest udskrevne originale lægemiddel til behandling af depression i henholdsvis Europa og USA og dermed er et førende lægemiddel på verdensplan.Årets endelige resultat blev et overskud på 1,1 milliard kroner./ritzau/