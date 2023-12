Regeringen skal ikke blande sig i, hvor mange børn danskerne skal have. Børnefamilierne ved godt selv, hvor mange børn der er det rigtige for dem, mener Socialdemokraternes familieordfører, Mette Frederiksen.Familieminister Carina Christensen (K) mener, at danske familier føder alt for få børn. Derfor arbejder hun på en familiepolitisk målsætning om, at familierne i gennemsnit skal have tre børn mod de 1,8, de får i dag.- Ministeren skruer et forventningspres op, om at alle skal have tre børn. Det er helt forkert, siger Mette Frederiksen, der mener, at ministeren "romantiserer", hvad det vil sige at være børnefamilie.Carina Christensen henviser til, at danskerne i undersøgelser svarer, at de, hvis de selv kunne vælge, havde fået tre børn. Hun er i gang med at tilrettelægge en danmarksturné, hvor hun vil i tale med børnefamilier for at få forklaringerne på, hvad der holder dem tilbage.Hendes melding kommer som optakt til, at familiekommissionen i næste måned kommer med henved 50 forslag til, hvordan lovene kan ændres, så livet for børnefamilierne bliver lettere./ritzau/