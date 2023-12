SVAR:



Jeg kan i hvert fald svare på, hvad en bokser er, når han går til det forkerte ringhjørne - til grin. Men ellers er det et forståeligt spørgsmål, som kræver ekspertsvar fra Børge Krogh, skoleinspektør i Aalborg og tæt på 60 års dagen. Han var europamester i 1966, men tabte titlen året efter til spanieren Carrasco.



Ordet til Krogh:



»Det sidder hele tiden i baghovedet, hvor man bor. Man kan danse rundt og være totalt koncentreret om slagene, men konstant har man det rigtige indtryk af ringhjørnerne. Det er faktisk også meget sjældent, at en bokser går til det forkerte hjørne. Den værste situation er en hård slagveksling, umiddelbart inden omgangen slutter. Så kan man godt være en anelse forvirret, men man har et godt bud på, hvor det rigtige ringhjørne befinder sig. I gamle dages jyske mesterskaber skulle man bokse flere kampe på en weekend, så man oplevede måske at skifte ringhjørne hver gang, men det betød ikke noget for orienteringen.



Nærmere kan jeg ikke komme det,« siger Børge Krogh, der ikke bruger fritiden på at se boksning.



»Titelkampe har ikke samme værdi som i gamle dage, og amatørerne gider jeg ikke se, for her har hjelmene og computer-tællingen ødelagt meget,« siger Krogh.



ib