Det russiske fly, der forsvandt nær Rostov-on-Don, sendte en kapringsalarm ud, inden det forsvandt fra radarskærmene, skriver nyhedsbureauet Interfax.

En unavngiven regeringsembedsmand sagde onsdag til Interfax, at alarmen blev modtaget fra flyet, der var på vej fra Moskva til Sochi ved Sortehavet.Oplysningen var umiddelbart ikke officielt bekræftet.Stort set samtidig styrtede et andet fly ned i Tula-regionen omkring 180 kilometer syd for Moskva.Begge fly var lettet fra Moskvas Domodedovo-lufthavn./ritzau/