Det israelske sikkerhedskabinet har her til aften besluttet at erklære ensidig våbenhvile i Gaza, oplyser Israels premierminister, Ehud Olmert. Våbenhvilen træder i kraft kl. 01 dansk tid, fortalte han på en pressekonference efter mødet. Ifølge Olmert har Israel nået sine mål med den 22 dage lange offensiv. Hamas har lidt hårde tab, og muligheden for at fyre raketter af sted mod Israel er blevet væsentligt begrænset, lød det.Israel vil imidlertid beholde sine væbnede styrker i Gaza, og man vil gengælde eventuelle angreb fra Hamas, sagde Olmert videre.FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, sagde lørdag, at en erklæring om en ensidig våbenhvile også må indeholde en tidsplan for tilbagetrækningen af de israelske soldater./ritzau/AFP