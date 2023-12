Rasmus Trads og Kurt Thorsen.



To tidligere venner sidder nu på anklagebænken i sagen om de falske PFA-garantier.



Med koncerndirektør Andre Lublins underskrift i en forfalsket udgave på papirerne, lykkedes det bygge-matadoren Kurt Thorsen at få garantier for fire milliarder kroner.



Ifølge Thorsen var skurken Rasmus Trads, direktør i PFA Byg.



Nu ruller sagen i byretten. Følg den og læs om alle dramaerne bag Thorsen og Trads her på B.T.online.



