Ny bog kaster lys over tyske kvinders brutale rolle under Anden Verdenskrig

Hun samlede de forskræmte børn op fra vejkanten. Seks var der, i laser og pjalter. Forhutlede. Satte dem bag i hestevognen, indgød tillid og trillede denne smukke sommerdag i 1943 gennem det bølgende grønne ukrainske landskab.

Hjemme i køkkenet i den overdådige herregård dyngede hun bordet til med mad. ’Spis, spis’ signalerede hun med moderligt og omsorgsfuldt smil i øjnene. Så hentede hun pistolen, puttede den lommen og gennede de seks jødiske børn tilbage i hestevognen. Kørte til en grav i den nærliggende skov. Og pløkkede dem ned én for én. Puuuf. Puuuf. Puuuf. Puuuf. Puuuf. Puuuf. Den yngste var seks.

Erna Petri er en af mange tyske kvinder, som en ny bog ’Hitlers furier’ kaster lys over. Et nådesløst og lidet flatterende lys hen over den store gruppe kvinder, som gik Hitlers ærinde under Anden Verdenskrig og deltog i folkemordet. Hovedparten uden nogensinde at blive retsforfulgt og dømt for det.

Tabubelagt emne

Det er den amerikanske holocausthistoriker Wendy Lower, der har gravet sig ned i det mørke og stadig tabubelagte kapitel om de unge tyske kvinder, der villigt udfyldte den rolle, som Det Tredje Rige havde tiltænkt dem. Som mødre. Og som bidragydere til Hitlers højere sag.

’Det nazistiske regime producerede en ny type kvinder, der gav sig udtryk i aktivisme og patriotisme i sin mest voldelige og perverse udgave. Tyske kvinder blev bødler,’ skriver Wendy Lower i bogen, som primært omhandler nazisternes erobring af Østeuropa, som enorme skarer af tyskere blev sendt til. Ikke kun for at udrydde jøderne, men for at opbygge Hitlers Tusindårsrige.

Blandt den store menneskeskare var der en kæmpe gruppe kvinder, ca. en halv million, anslår forfatteren, og for at frigøre mænd til fronten påtog de sig en lang række af de opgaver, der før krigen var ’mandeopgaver’.

Dermed fik de mulighed for at skabe sig en karriere i krigens skygge.

Men også folk med kvalifikationer til typiske kvindejob som sygeplejersker og lærerinder var efterspurgte i den nye verden. Og endelig var der alle hustruerne, som tro mod Hitler og partiets visioner fulgte deres mænd til Østeuropa.

Frygtet SS-officer

Sådan en var den kun 23-årige Erna Petri. Hun var selv mor til to børn, en halvandet år gammel søn og en nyfødt datter. Hendes mand var en fremtrædende og frygtet SS-officer, Horst Petri, som var udstationeret i Ukraine og tog sin mission yderst alvorligt. Skud lød jævnligt i området omkring det gods, parret havde fået stillet til rådighed. Skud fra mandens razziaer i de jødiske ghettoer. Fruen i huset ville ikke stå tilbage for mændene, som hun senere forklarede under en Stasi-afhøring. Og henviste til den nazistiske antisemitisme, til fascismen og racelovene, hun var vokset op med. Hun udførte bare sin pligt.

’Hitlers kvindelige hjælpere var ikke marginaliserede sociopater. De mente, at deres voldelige handlinger var retfærdige hævnakter mod Det Tyske Riges fjender. Sådanne handlinger var i deres optik udtryk for loyalitet. For Erna Petri var selv hjælpeløse jødiske drenge, som flygtede fra en godsvogn undervejs til gaskammeret, ikke uskyldige,’ skriver Wendy Lower i forordet til sin bog.

Her beskriver hun ligeledes, hvordan andre hustruer af fremtrædende SS-officerer selv tog affære og uopfordret deltog i myrderiet. En af dem tilbød en lille sigøjnerpige sin hjælp, hvorefter hun først gennembankede hende, dernæst smed hende på jorden og trampede på hendes hoved, indtil hun var død. En anden havde for vane at sørge for underholdningen til søndagskaffen på altanen. Hun medbragte sin riffel. Og højt hævet over menneskemængden skød hun lystigt løs på forbipasserende jøder.

Slaver for herrefolket

I den første tid i ’Tusindårsriget’ var udryddelseslejrene endnu ikke en realitet, og jøderne var derfor samlet i ghettoer og blev for en stor dels vedkommende nærmest brugt som slaver til hårdt fysisk arbejde for herrefolket. Herunder på de store godser og herregårde, som Hitler havde konfiskeret til sine topfolk. Som hustruer til SS-officerer kom kvinder som Erna Petri dermed uden tvivl tættere på de brutale drab på jøderne end mange af de øvrige kvinder, der befandt sig i Østeuropa. Og de lod sig gladeligt inspirere af deres mænd.

Men selv blandt de kvinder, der gjorde karriere som sekretærer – og dermed hovedparten af tiden befandt sig bag et skrivebord – fik ondskaben lov til at folde sig ud i fuldt flor.

Og her gør ikke mindst Johanna Altvater sig bemærket. Hun var 22 år gammel, da hun i 1941 ankom til en provinsby på grænsen mellem Ukraine og Polen. Hun var ambitiøs og så frem til at komme frem i verden og udfylde sin plads som sekretær for områdets regionskommissær, som havde for vane at skyde til måls efter jøder. Og Johanna Altvater holdt sig ikke tilbage.

Et år efter hendes ankomst blev der givet ordre om, at ’Endlösung’ – Hitlers jødeudryddelsesprogram – skulle op i gear. Og Johanna Altvater nøjedes ikke med at assistere sin chef på hans rutinebesøg i ghettoerne, hvor hun, som var det kvæg, gennede jøderne op i de ventende vogne. Hun udførte også sine egne grusomheder.

En gang gik hun ind i en midlertidig hospitalsbygning, udså sig et sengeliggende barn, samlede ham op og smed ham ud ad vinduet fra tredje sal. Videre til det næste. Og det næste.

Andre gange bevægede hun sig gennem ghettoen og lokkede børnene med slik. Og når de godtroende åbnede munden, skød hun dem ind i mundhulen.

Ved en anden episode valgte hun at gribe fat i barnets ben, svinge det op og knalde hovedet ind i muren. Igen og igen.

Bagefter smed hun det døde barn foran faderens fødder.

Et kvindeligt anliggende

Historisk er rollen som bøddel typisk mandens. Billedet af kvinder og brutalitet hænger ikke sammen.

Og det er da også en af grundene til, at ikke bare Tyskland, men også den øvrige verden vendte blikket væk fra de tyske kvinders rolle under Anden Verdenskrig.

Som en af de få kvinder, der indgår i Wendy Lowers bog, blev Erna Petri dømt. 30 års fængsel fik hun. De øvrige blev enten dømt ikke-skyldige ved retten. Eller løsladt efter afhøring.

’Jeg var bare sekretær’. ’Jeg var blot en husmor’. Lød svarede i retslokalerne. Og ingen gik videre med sagerne. Kvinder er ikke bødler.

’Folkemord er også et kvindeligt anliggende. Når kvinder får ’muligheden’, vil de også engagere sig i det, selv i dets allerblodigste aspekt,’ konkluderer historikeren Wendy Lower.

De er unge, ser uskyldige ud. Fulde af drømme og håb om en blændende fremtid.

Men at et billede ikke viser alt, vidner den amerikanske forfatter Wendy Lowers bog om. For de unge kvinder er blot et lille udpluk af de hundredetusindvis af tyske kvinder, som under Anden Verdenskrig gik Hitlers ærinde og i forskellig grad aktivt deltog i folkemordet.

Vera Stähli Wohlauf svingede pisken i Polen sammen med sin mand, der var kompagnichef i SS- og Ordenspolitiet, og overværede og deltog i flere massakrer.

Sekretær Liselotte Meier, som var udsendt til Hviderusland, tog på jagtudflugter med sin chef. I stedet for at nedlægge vildt, skød hun og de mandlige deltagere jøder.

Erika Ohr arbejdede på et hospital i Ukraine og deltog i mange drab ved hjælp af dødbringende sprøjter, ligesom hun var vidne til utallige offentlige hængninger af jøder. Hendes reaktion var at gå inderst på fortovet, så hun ikke fik ligene i hovedet.

Liesel Riedel Willhaus kom fra arbejderklassen ligesom sin mand, og for dem var det et stort skridt op ad den sociale rangstige, da han blev SS-officer, og parret flyttede til Ukraine, hvor han blev kendt som den ’blodtørstige lejrkommandant’. Hun hyggede sig med kaffe på altanen, hvorfra hun pløkkede jøder ned. Ofte med datteren ved sin side.

Sekretær Ilse Struwe fulgte med de tyske tropper til Serbien og Ukraine og var ofte vidne til massedrab og de mange massakrer i det tyskbesatte Ukraine, men hun greb aldrig ind.

Gertrude Segel Landau var datter af en SS-officer og giftede sig med Gestapo-chefen Felix Landau. Ligesom Liesel Willhaus yndede hun at skyde jøder fra altanen, beordrede jødiske husassistenter skudt og trampede et barn til døde.

Sygeplejerske Annette Schücking, som blev udsendt til både Ukraine og Rusland og var vidne til en række massakrer. Efter krigen færdiggjorde hun sin uddannelse som jurist og som en af de få kvinder i Hitlers tjeneste bidrog til retsforfølgelse af krigsforbrydere.