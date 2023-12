Pas på bestemte websteder



Man anslår, at for hver gang et menneske tager sit liv, er der omkring ti gange så mange, der forsøger. Hvis der hvert år er knap 800, som begår selvmord, vil det sige, at der er ca. 8.000 selvmordsforsøg om året i Danmark. Det svarer til, at ca. 200.000 nulevende danskere har et selvmordsforsøg bag sig. Efterladte efter selvmord er en højrisikogruppe mht. selv at begå selvmord, viser forskningen. Alligevel er der kun ét amt i hele landet, der tilbyder hjælp i form af en professionel sorggruppe.



