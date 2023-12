Fakta om ny rutschebane



Højde: 28 meter (Rundetårn 33 m). Længde: 564 meter. Hastighed: 77 km/t. Type: Floorless (uden gulv) full circuit roller coaster (vognen gennemløber et sammenhængende spor). Turens varighed: 106 sekunder. Antal tog: To - seks vogne i hver. Antal passagerer: 24 pr tog.



Kapacitet: 1100 - 1200 passagerer pr time. Loops: 3 (et klassisk loop, en Immelmann og et nul-G loop). Højeste Fald: 20 meter. G-påvirkning: op til fire G - svarende til påvirkningen på Det Gyldne Tårn. Tons stål: 565 ton - svarende til tre Boeing 747 Jumbo Jets. Kilde: Tivoli