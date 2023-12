Lille koncert



Evanescence kommer til København den 20. oktober. Bandet har netop rundet milepælen på 20.000 solgte cd'er, som giver guld. Derfor er det danske pladeselskab også lidt frustrerede over at årets kometband skal spille i Vega, foran maks 1.500 fans. Men koncerten er aftalt for længe siden, før man vidste, hvor store bandet fra Little Rock ville blive. ruwer