Efter et tip om våben ransagede politiet Bandidos' tilholdssted i Hvidovre. Og de fandt både skydevåben og detonatorer.

Et let maskingevær, to pistoler, flere detonatorer til sprængstof, anabolske steroider og lidt hash dukkede frem, da politiet i dag ransagede rockerklubben Bandidos' klubhus på Kirkegade i Hvidovre.De mange våben var formentlig forklaringen på, at det 48-årige rockermedlem, der var til stede i klubhuset, ikke frivilligt ville lukke op. Så politiet måtte tvinge sig indenfor, oplyser Københavns Politis Vestegn.Politiet har ikke mange kommentarer til sagen, men de oplyser, at det var efterforskningen i bandemiljøet, der gav et tip om, at der var våben at finde hos Bandidos.Politiet tager i løbet af aftenen stilling til, om den 48-årige kan gøres ansvarlig for våbnene og dermed fremstilles i grundlovsforhør i morgen./ritzau/