Vårens budbringer blev ikke kun vintergækken i år, også fyrresedler varslede nye tider. Knap 100 danskere startede foråret med at blive fyret. Det er sket for cirka 50 ansatte på Danisco, 25 medarbejdere hos Pilgrim og 24 stålteknikere på DanSteel.I Skanderborg betyder en nedgang i salget af smykker og accessories, at den 26 år gamle smykkevirksomhed Pilgrim fyrer 25 ansatte. Det skriver Århus Stiftstidende tirsdag.Også i Nordsjælland bliver der delt fyresedler ud. På DanSteel i Frederiksværk må 24 stålteknikere til at se sig om efter nyt arbejde, efter at de er blevet fyret, skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag. Det er Dansteels anden fyringsrunde på blot tre måneder.I Danisco-koncernen rammer sparekniven i hele verden, hvor 200 medarbejdere mister jobbet. Deraf fyres cirka en fjerdedel i Danmark - primært på fabrikken i Grindsted i Sydjylland./ritzau/