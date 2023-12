En af Frank Jensens varmeste støtter i det socialdemokratiske formandsopgør, Sandy Brinck, forlader politik.

Socialdemokraternes velfærdsordfører, Sandy Brinck, forlader politik.Sandy Brinck var i det netop overståede formandsopgør i Socialdemokratiet en af de varmeste fortalere for den slagne kandidat Frank Jensen, som hun også holdt anbefalingstalen for på den ekstraordinære kongres.Siden formandsvalget har Sandy Brinck flere gange været i opposition til den nye formand, Helle Thorning-Schmidt, senest i denne uge, hvor hun var en del af den gruppe, der udtrykte kritik af partiets aftale med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om mere hårdhændet integration af indvandrere.Sandy Brinck har været medlem af Folketinget siden 1999 og starter efter sommerferien i et job i Amtsrådsforeningen./ritzau/