Leif Skov har sagt sin stilling op som leder af Roskilde Festivalen. Dermed har festivalen mistet sin ledende kraft siden begyndelse af 1970'erne.

Det er tanken, at Leif Skov fremover fortsat skal arbejde med opgaver i musik- og kulturlivet, skriver festivalen i en kortfattet pressemeddelelse om Leif Skovs fratræden.Med opsigelsen må Skov nu fjerne sine titler som direktør og festivalleder fra visitkortet. Ud over at have haft det overordnede ansvar for at få Roskilde Festival til at køre på skinner, har Leif Skov siddet som medlem af direktionen i Roskilde Fonden.Ritzau