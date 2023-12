En 18-årig pige blev livsfarligt kvæstet lørdag aften, da en ung mand uden kørekort bragede over for rødt i et lyskryds midt i Holbæk.

Intet kørekort, alt for høj fart og over for rødt lys.Den blanding førte til, at en 18 årig pige blev livsfarligt kvæstet lørdag aften. Pigen trak sin cykel over en fodgængerovergang i krydset mellem Valdemar Sejrsvej og Lundemarksvej midt i Holbæk, da hun blev kørt ned og slynget næsten 40 meter gennem luften.Føreren af bilen var en 22-årig mand uden kørekort. Han havde en kammerat med på køreturen, som foregik med høj fart gennem Holbæks gader. Politiets foreløbige vurdering er, at de har kørt omkring 80 km/t ved sammenstødet med den unge pige, og flere vidner har fortalt til politiet, at bilen kørte over for rødt lys.Ulykken skete klokken 22.15 lørdag aften, og lørdag nat blev pigen overført til Rigshospitalets Traumecenter på grund af de livsfarlige kvæstelser./ritzau/