Det Ny Teater i København har besluttet at forlænge spilleperioden for "Phantom of the Opera" med tre uger, så den populære musical nu står til at slutte sæsonen den 14. april.

____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>Hermed vil den nå op på 400 opførsler siden premieren i efteråret 2000. "Phantom of the Opera" tegner sig i øjeblikket for 400.000 solgte billetter og regnes for dansk teaters største publikumssucces nogen sinde.Når forestillingen har været spillet for sidste gang, skal Det Ny Teater i gang med en ombygning af hele scenesystemet for at give plads til en anden af historiens største musicalsucceser, "Cats." Den ventes at få premiere i september og skal spille hele sæsonen 2002-2003. /ritzau/