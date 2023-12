____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>For øjeblikket kan de amerikanske biografgængere se instruktøren Lone Scherfigs prisbelønnede »Italiensk for Begyndere«. Til efteråret følger instruktøren Ole Christian Madsen »En kærlighedshistorie«, der havde dansk biografpremiere sidste år med Stine Stengade og Lars Mikkelsen i hovedrollerne.Det er det amerikanske distributionsselskab First Run Features, der har købt rettighederne til at vise filmen i USA.»En kærlighedshistorie«, der er produceret af Nimbus Film, er stadig højaktuel på dansk grund, idet den er indstillet til hele syv Robert-priser ved den årlige Robert-fest, der foregår på søndag.Ved filmjournalisternes Bodil-uddeling søndag den 3. marts er filmen også nomineret i kategorierne: bedste film, bedste kvindelige og mandlige hovedrolle.Instruktøren Ole Christian Madsen siger, at det er fantastisk for en dansk instruktør at få en film op i USA. »Det er jo ikonet på filmfortælling. Men jeg har ikke været en hyppig gæst i USA, idet jeg lider temmelig meget af flyskræk.Så det sætter en begrænsning i sig selv,« siger instruktøren, der dog efter sommerferien vover forsøget.»Jeg vil mande mig op til at stige op på flyet, men det bliver på en blanding af beroligende piller og meditation.«»En kærlighedshistorie« har siden den danske premiere i efteråret haft stor succes i landets biografer samt på diverse festivaler rundt omkring i verden. I øjeblikket vises filmen på Göteborg Film Festival, hvor den er en af festivalens mest eftertragtede film og trækker fulde huse.Ole Christian Madsen blev i december sidste år hædret med 50.000 kr. fra Statens Kunstfonds film- og teaterudvalg for sin stærke og gribende kærlighedsfilm, og onsdag fik han endnu en anerkendelse for sin dogmefilm med den fornemme pris på 30.000 kr. fra Carl Th. Dreyers Mindefond.Om en måned kan TV-seerne se nye bidrag fra instruktørens hånd - dog i en anden genre, idet han har instrueret to af de sidste afsnit af DR Drama-serien, »Rejseholdet«. /Ritzau/