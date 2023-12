En gruppe unge overfaldt torsdag aften en 18-årig mand i Randers og stak ham flere gange med kniv. Han er uden for livsfare.

En 18-årig mand blev i aften overfaldet og stukket flere gange med kniv på Dytmærsken i Randers, oplyser politiet.Ifølge den første afhøring af den unge mand kom han gående alene ad Dytmærsken, da han kom forbi en gruppe på ca. 10 unge. De råbte noget efter ham, og da han råbte tilbage, kastede de sig over ham. Under overfaldet blev han stukket i brystet, nakken og baghovedet. Stikket i brystet prellede tilsyneladende af mod et ribben, mens de øvrige stik var overfladiske, og han var torsdag aften uden for livsfare.Politiet behandler sagen som drabsforsøg, men har endnu ikke anholdt nogen i forbindelse med det grove overfald./ritzau/