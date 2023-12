For tredje måned i træk er ledigheden uændret, viser tal fra Danmarks Statistik. Ledigheden var i september 1,6 procent. Det svarer til 44.800 personer.

Ledigheden er uændret, men den går snart op. De nyeste tal fra talfabrikken Danmarks Statistik viser en uændret ledighed for september.Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) er glad for, at ledigheden fortsat er rekordlav.- Det vigtigste for en regering er at sikre lav ledighed, og det vil fortsat stå højt på dagsordenen. Både nu og fremover. Vi ved, at der i perioden 2007-2009 vil være 9000 flere, der forlader arbejdsmarkedet, end der kommer ind. I 2015 vil det tal være 66.000, siger ministeren til Ritzau.Også LO's formand Harald Børsting er begejstret for det lave ledighedstal. For tredje måned i træk er ledigheden 1,6 procent. Det svarer til 44.800 personer.- Vi er formodentlig helt i bund lidt endnu. Vi vil få stigende ledighed, men det varer lidt, inden det går den anden vej. Vi kan derfor glæde os over, at den er uændret, for det er mit indtryk fra besøg på forskellige arbejdspladser rundt om i landet, siger Harald Børsting./ritzau/